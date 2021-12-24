Аделаида, Австралия, 24 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. 24 декабря в Южной Австралии зарегистрирован еще один «резкий рост» числа новых случаев заражения SARS-CoV-2 после того, как за последние 24 часа в штате число носителей выросло почти в полтора раза — с 484 до 688, что также является рекордным значением. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Стивен Маршалл сказал, что согласно результатам ПЦР-тестирования, около 70% случаев заражения в штате, вероятно, были связаны с новым вариантом «Омикрон».

»Мы очень обеспокоены», — признался Маршалл.

За последние сутки в штате было проведено более 20 000 тестов на COVID-19. Сейчас в больницах с коронавирусом находятся восемь человек, в том один пациент в реанимации.