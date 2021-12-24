Москва, , 12:53 — REGNUM В ходе большой пресс конференции президента России Владимира Путина граждане услышали много забавных фактов о президенте — его готовности стать адвокатом Деда Мороза, или любви к Сибири. Но и серьезные темы традиционно были — пандемия, внешняя политика и так далее, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Символ Нового года — тигр Дарья Драй © ИА REGNUM

«В частности, президент четко подметил проблему нехватки рабочих рук. Дефицит кадров сейчас действительно наблюдается и он во многом определяет экономическую ситуацию в стране, замедляя рост экономики.

И он же (дефицит кадров) во многом влияет на ситуацию с безработицей, о снижение которой до 4,3% также рапортовали на пресс-конференции.

Дело в том, что сейчас предложений на рынке труда становится больше чем кандидатов. Причина — и отток мигрантов в пандемию, и бурная цифровизация бизнеса, требующая новых кадров и компетенций работников и избыточная убыль населения.

Так, в период с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн россиян (без учета миграции).

Закономерно, вместе с убылью населения снижается и число экономически активных российских граждан, что и приводит к дефициту кадров и углублению демографической ямы, последствия которой экономика может ощущать на себе еще долгие годы, так как избыточная смертность накладывается на низкую рождаемость.

Такая ситуация будет во много определять расклад на рынке труда в 2022 году. В условиях дефицита рабочих рук, зарплаты могут пойти вверх — это плюс. При этом по многим направлениям — на линейных вакансиях, в IT, в строительстве, промышленном комплексе — в первую очередь.

Сам же президент тоже подтвердил намерения правительства работать над тем, чтобы улучшить положение граждан и позаботиться о росте реальных доходов. Об этом говорит хотя бы небольшой, но подъем МРОТ, а также намерения индексировать зарплату в бюджетной сфере.

Однако рост стоимости труда неминуемо приведет к росту цен на производимые товары и услуги, что станет новым поводом для разгона инфляции.

Тут, конечно, президент попытался успокоить всех, опять сместив акцент на «как там у них», но на деле только по официальным данным Росстата годовая инфляция в стране уже превысила 8% — в два раза выше целевого показателя. И это не может не беспокоить бизнес и население.

При этом нет никаких предпосылок, к тому, чтобы переломить этот рост. Несмотря на то, что ЦБ продолжает ужесточать монетарную политику. А спрос на кредиты в стране продолжает расти.

Работу и выбранный курс Центробанка, кстати, Путин также отметил. А значит в новом году ЦБ продолжит, скорее всего, закручивать гайки и скоро мы увидим больше двузначных ставок по кредитам

Деньги продолжат дорожать, и это в свою очередь может негативно повлиять и на ситуацию с потребительским спросом, который во многом опирается на заемные средства, и на положение бизнеса, который также наращивает закредитованность для поддержания на плаву и развития.

Так, объемы корпоративного кредитования по состоянию на 1 ноября 2021 г. увеличились почти на 13% по отношению к тому же периоду прошлого года. За отдельно взятый ноябрь спрос на кредиты нефинансовых организаций увеличился в годовом выражении почти на 16% (рекорд с декабря 2014-го), а спрос на кредиты населения вырос в ноябре в годовом выражении на 22%.

При этом, основной вклад в рост закредитованности вносит необеспеченное потребительское кредитование. А в этом сегменте за последний год рост был обусловлен не расширением клиентской базы, а увеличением объемов кредитования существующих клиентов.

Так, около 60% необеспеченных займов выдавались людям, которые и без того тратят на обслуживание долга больше 50% доходов. 31% выданных кредитов приходится на заемщиков с ПДН выше 80%.

При этом доходы населения России растут медленно. А это уже чревато увеличением доли «плохих» долгов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря состоялась 17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие продлилось 3 часа 56 минут.

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