Степанакерт, 24 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Россия, благодаря президенту Владимиру Путину, остановила «посягательства турецкого мира» на Нагорный Карабах и помогает сохранить мир в регионе. Об этом 24 декабря заявил на заседании Национального собрания (парламента) Арцаха президент республики Араик Арутюнян.

Mil.ru Российские миротворцы. Нагорный Карабах

Он выразил благодарность российскому лидеру и миротворцам. Глава Нагорного Карабаха считает, что миротворческая миссия в регионе должна быть бессрочной, до разрешения конфликта.

«Некоторые наши соотечественники в Арцахе критикуют российских миротворцев в связи с некоторыми очень тяжёлыми для нас эпизодами, в результате которых мы понесли потери, но мы должны смотреть правде в глаза и сказать, что здесь больше вина наша», — сказал Арутюнян.

Он подчеркнул, что благодаря установившей относительной стабильности в регионе, власти Нагорного Карабаха смогли решить ряд жизненно важных проблем и запустить программы, способствующие прогрессу.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.