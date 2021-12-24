* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Сидней, Австралия, 24 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Утром 24 декабря на юге Сиднея был арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда террористических актов. Он также обвиняется в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал Nine News.

Fidh.org Арест

34-летний мужчина был арестован, когда полиция проводила обыск в его доме, и доставлен в полицейский участок Сазерленда. Затем ему было предъявлено обвинение в умышленном сборе документов, связанных с терроризмом, и в сознательном членстве в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В полиции Нового Южного Уэльса уже заявили, что в дальнейшем ему будут предъявлены обвинения в подготовке совершения террористических актов против полицейских штата и местных политиков.

В освобождении под залог арестованному мужчине было отказано.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.