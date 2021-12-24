Брянск, 24 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Тарифы на проезд в муниципальных автобусах изменят с 11 января 2022 года в Брянске, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Стоимость одной поездки при оплате банковской или транспортной картой составит 22 рубля, при наличном расчёте — 25 рублей. Увеличение тарифов связано с ростом цен на топливо (11,5%), запасные части (16%), возросшими затратами на техническое обслуживание и другие расходы, уточнили в мэрии. Цена на проезд в городских троллейбусах не изменится.

С 11 января 2021 года в Брянске проезд в муниципальных автобусах стоит 22 рубля за наличную оплату и 20 рублей — картой.