* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Министерство финансов США объявило о выдаче лицензий на оказание помощи Афганистану, в том числе в виде условных финансовых сделок с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США объявило о выдаче трех лицензий на оказание гуманитарной помощи Афганистану, включая условное финансовое взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Экономика Афганистана сталкивается с серьёзными проблемами из-за его долгосрочной зависимости от иностранной помощи, финансовой помощи и бегства частного сектора от господства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), засухи, макроэкономических структурных проблем и пандемии коронавируса», — пояснил заместитель министра финансов Вали Адимо.

Согласно заявлению, генеральная лицензия № 17 «разрешает все операции и действия, связанные с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые осуществляются государственными служащими США, донорами или подрядчиками при соблюдении определенных условий».

Генеральная лицензия № 18 также разрешает «все операции и деятельность, связанные с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которые распространяются особые условия официального поведения определенных международных организаций и других международных организаций со стороны их сотрудников, доноров или подрядчиков».

Генеральная лицензия №19 разрешает все операции и действия, связанные с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для основной деятельности неправительственных организаций при соблюдении определенных условий.

Согласно заявлению, эти условия включают гуманитарные проекты для удовлетворения основных человеческих потребностей, деятельность в области верховенства закона, участия граждан, подотчетность и прозрачность правительства, прав человека и основных свобод, доступа к информации и по проектам развития гражданского общества, образование, некоммерческое развитие. Это приносит прямую пользу народу Афганистана и способствует защите окружающей среды и природных ресурсов.