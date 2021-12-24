Севастополь, 24 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 24 декабря. Это на 13 случаев меньше, чем было зарегистрировано накануне, 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 24 декабря в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19. 295 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 63 до 82 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 313 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из общего числа заразившихся севастопольце на 24 декабря выздоровевшими признаны 49 314 человек, 1 580 пациентов скончались.

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На утро 24 декабря в городе прививку от коронавируса сделали 271 254 человек. Второй этап вакцинации прошли 255 569 жителей региона.