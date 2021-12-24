Грозный, , 12:50 — REGNUM В Чечне в 2022 году планируется отремонтировать 112 многоквартирных домовпо программе капитального ремонта. Улучшат свои жилищные условия более 13 тыс. жителей. Об этих планах властей сообщили 24 декабря в пресс-службе министерства строительства и ЖХК региона.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сформирован перечень многоквартирных домов, которые планируется отремонтировать по региональной программе капитального ремонта в 2022 году. Это позволит улучшить условия проживания более 13 тыс человек», — говорится в сообщении ведомства.⠀По данным минстроя Чечни, капитальный ремонт домов будет проведен в городах Грозный и Аргун и в пяти районах республики, в том числе в Серноводском, Надтеречном, Ножай-Юртовском, Шалинском и Веденском.

В текущем году улучшили свои жилищные условия около 10 тыс. жильцов, проживающих в 102 многоквартирных домах, где был проведен капитальынй ремонт.