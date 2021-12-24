Сень, , 12:50 — REGNUM Футболист хорватского клуба «Нехай» Марин Чачич умер после потери сознания на тренировке. Об этом 24 декабря сообщается на странице клуба в Facebook.

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Клуб попрощался с 23-летним Чачичем фрагментом из стихотворения Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья».

По информации британской газеты Mirror, во время тренировки Чачич упал без сознания и был доставлен в больницу. Ему была диагностирована сердечная недостаточность, после чего его ввели в состояние медикаментозной комы.

Отмечается, что врачи не смогли спасти футболиста, он скончался 23 декабря.