Канберра, 24 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Жителей Австралии предупреждают, чтобы они не поддавались расточительству и следили за своими кошельками в преддверии Рождества и Нового года, поскольку в стране прогнозируются рекордные объемы продаж в связи с праздниками. Об этом 24 декабря сообщил телеканал Nine News.

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В Австралийской ассоциации ритейлеров подсчитали, что жители страны потратят 21 миллиард долларов (15,2 млрд долларов США) до середины января. В организации особенно призвали граждан реже расплачиваться кредиткой, иначе новый 2022 год они начнут с долгов.

Так, например, согласно подсчетам, только за один месяц австралийцы выплатили процентов на 180 миллионов долларов США при сумме долга в 12,3 миллиарда долларов США. Хотя количество пользователей кредитных карт с 2018 года сокращается, в Австралии по-прежнему насчитывается более 12,4 миллиона обладателей кредиток.