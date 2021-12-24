Иркутск, 24 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Иркутской области неотложная и экстренная помощь на новогодние праздники будет работать круглосуточно. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Отмечается также, что пункты вакцинации от COVID-19 будут работать со 2 по 6 января 2022 года, а также 8 и 9 января 2022 года. Работу кабинетов неотложной медицинской помощи обеспечат до 20:00 часов с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в ежедневном режиме.

Неотложная и экстренная помощь в новогодние праздники будет оказываться в круглосуточном режиме. Распоряжение подписал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

В соответствии с документом в медицинских организациях региона назначены ответственные дежурные сотрудники для оперативного решения вопросов организации медицинской помощи, эпидемиологической безопасности. В новогодние праздники также будут проводиться консультации и диагностические исследования.

«Новогодние праздничные дни нам надо встретить во всеоружии. Это касается обеспечения медучреждений кислородом, лекарственными препаратами, СИЗами.

Прошу главврачей до конца этой недели провести проверку наличия всего необходимого для лечения — чтобы запасов было минимум до конца января. Также необходимо продолжать работу по вакцинации. По доле вакцинированного населения мы сейчас в середине списка регионов России, но останавливаться на этом нельзя», — сказал Игорь Кобзев.

Стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, амбулаторную дерматовенерологическую помощь в амбулаторных условиях в период со 2 по 6, 8 января 2022 года жители Иркутской области смогут получить по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 24 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6965 человек, причём 21 (-1) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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