Париж, 24 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в форт Брегансон, одну из официальных резиденций, где он проведет Рождество, передает BFM TV.

Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

«Я собираюсь отпраздновать Рождество с женой, нашими детьми и внуками. Я составил свой список для Санта-Клауса, там есть книги и диски», — заявил глава государства, вспоминая «очень классические» семейные праздники.

Эммануэль Макрон призвал жителей Франции быть бдительными, пройти тестирование и вакцинацию, чтобы избежать заражения коронавирусом и защитить своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, ревакцинацию от коронавируса во Франции прошли 21,7 млн человек.