Алжир, , 12:51 — REGNUM Правительство Алжира впервые запустило сетевую систему для электронных платежей через интернет. Об этом 24 декабря сообщает правительственная газета Al-Bilad.

Флаг Алжира

По данным журналистов, новая система свяжет почтовые отделения с банками и упростит проведение платежных операций. Решение было принято в контексте усилий правительства по цифровизации финансовых операций, сокращению обращения валюты и банкнот.

Как отмечают журналисты издания, новая система платежей существенно сэкономит время получения государственных услуг гражданами и снизит нагрузку на банки и почтовые отделения.

Как заявил премьер-министр Алжира Айман Бен Абдель Рахман, запуск новой системы позволит «запустить цикл взаимодействия электронной платежной системы для почтовых и банковских платформ, предоставляя услугу онлайн-платежей для более чем 10 миллионов человек — держателей банковских карт».