Ульяновск, 24 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских утвердил программу цифровой трансформации региона, в которую вошли более 70 проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских утвердил программу цифровой трансформации

23 декабря Алексей Русских утвердил региональную стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Соисполнителями стали более 20 участников, в том числе правительство региона, органы власти, подразделения губернаторской администрации. Координатором является Агентство технологического развития Ульяновской области.

В программу цифровой трансформации включили 72 проекта. Его ключевая цель — реализация мероприятий для достижения «цифровой зрелости», качественные изменения в бизнес-процессах в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, а также изменение способа осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

Власти отмечают, что до 95% к 2030 году должна увеличиться доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. Ещё одна из задач программы — рост доли домохозяйств с широкополосным доступом к интернету.

Директор Агентства технологического развития Ульяновской области Вадим Павлов пояснил, что после утверждения стратегии продолжилась разработка программы цифровой трансформации для реализации в ближайшие три года. Это проекты, предложенные руководителями цифровой трансформации:

«Мы прописали сами проекты, ключевые показатели, на которые направлены эти проекты, бюджеты и средства, необходимые для того, чтобы успешно их реализовывать».

По его словам, в 2022 году предусмотрен 1 млрд рублей, в том числе свыше 200 млн рублей составят федеральные поступления. Средства на реализацию проектов также выделят частные инвесторы.