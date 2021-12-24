Канберра, 24 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Несмотря на последние заявления правительственных чиновников и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о неактуальности сокращения время ожидания перед получением третьей прививки от COVID-19, 24 декабря министр здравоохранения страны Грег Хант заявил в ходе пресс-конференции, что временной интервал для ревакцинации в стране все же будет сокращен. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Австралийцы смогут привиться от COVID-19 третьей прививкой через четыре месяца после получения второго компонента с 4 января 2022 года. С конца января интервал будет сокращен еще больше до 3 месяцев.

Ранее интервал был сокращен с шести до пяти месяцев. По оценкам министра Ханта, с 4 января право на получение бустерной дозы получат 7,5 миллионов человек.

Главной причиной сокращения времени ожидания является распространение на территории Австралии «Омикрона», пишут журналисты.