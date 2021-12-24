Красноярск, , 12:46 — REGNUM Ещё 36 человек стали жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае. Об этом сообщили 24 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Маска (сс) AlexChirkin

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Таким образом, с начала пандемии в Красноярском крае умерли 8358 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 600 носителей коронавируса (за всё время — 169 329), выздоровели 615 человек (153 049).

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