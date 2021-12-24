Москва, 24 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Украинские власти готовятся к решению конфликта в Донбассе силовым путем. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называются», — сказала она.

Также Захарова добавила, что Киев также делает попытки узаконить присутствие в регионе военных других стран, а также обойти Минские соглашения.

При этом официальный представитель МИД РФ уточнила, что в данный момент на линии соприкосновения в Донбассе находится порядка четырех тыс. американских военных инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что власти России не отказываются от контактов с Украиной, но не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева.