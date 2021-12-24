София, 24 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Семья из Болгарии получила неожиданный рождественский подарок — неизвестный благотворитель оплатил ее многолетние долги по квитанциям ЖКХ. Об этом 24 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Дед Мороз

По некоторым данным, некий мужчина, назвавший себя Дядо Коледа (Дед Мороз), полностью рассчитался по долговым обязательствам матери-одиночки и ее тяжело больной детским церебральным параличом дочери из города Ямбол на юго-востоке Болгарии.

«Я отправилась в банк погашать задолженность по электричеству и газу, но мне сказали, что уже все оплатил незнакомый мне человек, — говорит женщина. — Иначе как рождественским чудом я это назвать не могу». При этом женщина выразила готовность вернуть Деду Морозу указанные средства.

Напомним, ранее человек, представившийся «Новогодним Дедушкой» оплатил коммунальные долги студентки из Стара-Загоры, одинокой жительницы Пловдива, пенсионера из Варны и многодетной семьи из Благоевграда. Имя благотворителя остается неразгаданным.