Москва, 24 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжает вкладывать деньги в милитаризацию Украины. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Цуканов М.В Оккупационные силы США на Украине

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«К сожалению, начиная с 2014 года, мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины», — сказал в беседе с РИА Новости дипломат.

По его словам, за семь лет США оказали Киеву военной помощи на 2,5 миллиарда долларов, в том числе в 2021 году более чем на 400 миллионов, а в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву ещё 300 миллионов долларов, из которых 75 миллионов — на летальные вооружения.

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Полищук подчеркнул, что США методично осваивают территорию Украины, «превращая в военный плацдарм против России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО, несмотря на напряжённую ситуацию на Украине, по прежнему наращивают поставки вооружений Киеву, «подливая масла в огонь». Так, по её словам, с 2014 года США оказали Украине военную помощь на $2,5 млрд, а в 2022 году на поставки вооружений Киеву Вашингтон выделил $300 млн. При этом на территории Украины размещено порядка 10 тыс. военных США и НАТО, уточнила дипломат.