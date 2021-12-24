Кострома, , 13:13 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Сергей Галичев упрекнул власти областного центра в лени из-за покупки прав на систему «Монитор мэра». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегоуборочная техника Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, мэрия Костромы планирует заключить трёхгодичный контракт с московской компанией «Урбаномика», создавшей программу по слежке за содержанием объектов городского хозяйства. С помощью неё чиновники смогут понять, с какой скоростью техника чистила снег и насколько качественно выполнена работа без непосредственного выезда на место.

«Девять миллионов пятьсот тысяч рублей за то, чтобы понять, чистят снег на улице или нет? Вы серьёзно? Созданы и работают две контролирующие организации, которые будут смотреть в «Монитор мэра» вместо того, чтобы смотреть хотя бы в окно. Тридцать-сорок лет назад этим контролем занималось только два человека. И снег в городе убирали гораздо качественнее. Правда они всю зиму бегали по улицам, контролируя эту самую уборку. Всю зиму! Один на левом берегу, другой на правом. Ну и сам мэр с замами и днём и по вечерам обычно проезжал, отмечая что и где надо убрать. А теперь настолько уже обленились? Или оборзели?», — написал Галичев в социальных сетях.

Уборкой улиц Костромы от снега и льда занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В их распоряжении имеется техника, на которую поставлены специальные датчики. Планируется, что данные с них будут передаваться в систему.

Отметим, что заключение контракта с «Урбаномикой» на данный момент приостановлено по жалобе костромской компании «ТСК-МОНИТОРИНГ», которая тоже участвовала в закупке. Её заявку отклонили из-за несоответствия банковской гарантии требованиям заказчика. Общество не согласилось с этим обстоятельством и попросило ФАС проверить документацию закупки. Жалоба будет рассмотрена 27 декабря текущего года.

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