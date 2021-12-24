«Совсем обленились»: депутат выступил против «Монитора мэра» в Костроме
Кострома, 24 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Сергей Галичев упрекнул власти областного центра в лени из-за покупки прав на систему «Монитор мэра». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, мэрия Костромы планирует заключить трёхгодичный контракт с московской компанией «Урбаномика», создавшей программу по слежке за содержанием объектов городского хозяйства. С помощью неё чиновники смогут понять, с какой скоростью техника чистила снег и насколько качественно выполнена работа без непосредственного выезда на место.
Уборкой улиц Костромы от снега и льда занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В их распоряжении имеется техника, на которую поставлены специальные датчики. Планируется, что данные с них будут передаваться в систему.
Отметим, что заключение контракта с «Урбаномикой» на данный момент приостановлено по жалобе костромской компании «ТСК-МОНИТОРИНГ», которая тоже участвовала в закупке. Её заявку отклонили из-за несоответствия банковской гарантии требованиям заказчика. Общество не согласилось с этим обстоятельством и попросило ФАС проверить документацию закупки. Жалоба будет рассмотрена 27 декабря текущего года.