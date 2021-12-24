Симферополь, 24 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 24 декабря региональный оперативный штаб. Накануне, 23 декабря, сообщалось о 147 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 089 положительных на COVID-19», — уточнили в оперативном штабе.

Выздоровевшими после коронавируса в регионе признаны 117 125 человек, в том числе 189 выписаны за последние сутки. Скончались в общей сложности 4 181 крымчанин с подтверждённым коронавирусом, за сутки список погибших вырос на 24 фамилии.