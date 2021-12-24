Кызыл, , 12:42 — REGNUM Главе Тувы Владиславу Ховалыгу сегодня, 24 декабря, исполнилось 54 года. Поздравления в адрес руководителя региона поступают со всей страны. В числе первых поздравительную телеграмму ему направил министр обороны России Сергей Шойгу.

Владислав Товарищтайович Ховалыг Tuvaensb.ru

«Примите мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Доброго Вам здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов и достижений на благо Отечества», — пишет главе Тувы Сергей Шойгу.

С днём рождения главу республики поздравил и председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин, отметив, что Ховалыг многое делает для развития экономики и решения социальных вопросов Тувы в интересах её жителей.

Поздравила Владислава Ховалыга также председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Ваша трудовая биография неразрывно связана с Республикой Тыва. В регионе Вас знают как инициативного государственного деятеля, занимающего активную гражданскую позицию, отличающегося конструктивным подходом к решению поставленных задач, стремящегося приносить пользу родной республике и Отечеству. Уверена, что Ваш труд будет и в дальнейшем способствовать эффективному социально-экономическому развитию субъекта Российской Федерации, улучшению качества жизни людей», — подчеркнула Матвиенко.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пожелал Владиславу Ховалыгу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе на благо Тувы и всей России.

«Пусть богатый жизненный опыт, всесторонняя компетентность, мудрость и ответственность позволят решить все стоящие перед регионом задачи, чтобы результаты Вашего созидательного труда смог ощутить каждый житель республики», — отметил полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев.

Владислава Ховалыга поздравили лидеры политических партий, министры, представители аппарата президента России и другие политические деятели.