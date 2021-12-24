Ереван, , 12:39 — REGNUM Конституционный суд (КС) Армении признал приказ министерства здравоохранения республики об обязательных ПЦР-тестах для непривитых конституционным, за исключением одного пункта. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Лишь формулировка «осуществляется работником за свой счёт» была признана антиконституционной. В связи с тем, что государство не гарантирует проведения ПЦР-тестов на льготных и бесплатных условиях», — говорится в сообщении.

В минздраве подчеркнули, что сотрудники предприятий всё равно обязаны проходить тестирование.

Депутат парламента республики от блока «Армения» Арам Вардеванян, подававший запрос в КС, поддержал решение суда. Он отметил, что теперь работодатель не может заставить сотрудников платить за сдачу ПЦР-тестов, чего и добивались, обращаясь в суд.

«Все сотрудники РА были обязаны сдавать ПЦР-тесты за свой счёт, в том случае, когда социальная ситуация в стране настолько сложная. Это было одним из краеугольных камней нашего заявления», — сказал Вардеванян.

Напомним минздрав Армении в октябре обязал всех трудоустроенных граждан республики привиться от COVID-19 или предъявлять работодателю справку об отрицательном результате теста на коронавирус каждые две недели. Исключение распространяется на тех, кто имеет противопоказания к прививке, и на беременных женщин.

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