Красноярск, , 12:37 — REGNUM В Красноярске ведётся подготовка проекта крупнейшего делового центра Сибири «Красноярск-Сити». Об этом губернатор края Александр Усс заявил в ходе пресс-конференции 24 декабря.

Небоскреб MichaelGaida

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, проект «Красноярск-Сити» поддержан президентом РФ. По словам Усса, над проектом работают красноярские и московские архитекторы. Также планируется привлечь зарубежных специалистов.

«К середине будущего года нам будут ясны параметры и основные черты того, что будет представлять собой «Красноярск-Сити» и, соответственно, период, в течение которого он будет реализован», — отметил Усс.

Он добавил, что речь идёт не только о застройке территории, но и о благоустройстве набережной, а также ряда находящихся неподалёку островов.

Предварительную заинтересованность в участии в проекте уже подтвердили восемь компаний, в том числе РУСАЛ, «РусГидро», «Полюс», «Газпромнефть». Заявлено 13 170 рабочих мест.

Напомним, проект «Красноярск-Сити» предполагает строительство четырёх многоэтажных башен. Место размещения — жилой район Новоостровский, территория бывшего комбайнового завода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске хотят построить «Сити» для офисов крупных компаний