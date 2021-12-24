Сеул, 24 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 24 декабря с послом Ирана в Сеуле Саидом Бадамчи Шабестари, с которым обсудил нерешенные двусторонние вопросы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представители южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Сеул

По их словам, южнокорейский дипломат акцентировал внимание на том, что Сеул продолжит дипломатические усилия по продвижению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки.

Представители двух стран также договорились об укреплении отношений дружбы и сотрудничества в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений, которое страны отпразднуют в 2022 году.