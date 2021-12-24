Багдад, 24 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Багдаде прошла встреча премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи и министра иностранных дел Италии Луиджи ди Майо. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

The U.S. Army Американцы в Ираке

По данным журналистов, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество между двумя странами в военной сфере, в том числе — в формате деятельности миссии НАТО на Ближнем Востоке.

Согласно официальному заявлению, опубликованному по итогам переговоров, итальянские военные советники продолжат заниматься подготовкой кадров для иракской армии.

По итогам встречи, министр иностранных дел Италии подтвердил поддержку своей страной «Ирака и его правительства», высоко оценив «усилия иракского правительства по укреплению и поддержанию местной и региональной безопасности, а также его влияние на поддержание международной стабильности».