Тюмень, 24 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружен 291 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 293 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 24 декабря подтвердили 88 143 случая заражения коронавирусом, вылечились 74 272 тюменца, скончались 3290 (13 за последние сутки).