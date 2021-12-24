Москва, , 12:35 — REGNUM МИД России не случайно говорит на тему поставок газа на Украину, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«Потому что в ЕС многие начали увязывать работу «Северного потока — 2» с загрузкой украинской ГТС, переводя, по сути, коммерческий проект на политические смыслы.

МИД России точно скорее услышат внешнеполитические лидеры ЕС, но аргументация приведенная МИД полностью совпадает с тем что говорят менеджеры Газпрома и президент РФ Владимир Путин.

Это показывает цельность мнений и властей России и руководства Газпрома, а так же бессмысленность попыток расколоть позицию России.

У некоторых на Западе есть такая иллюзия, что власти в России — это одно, а Газпром — другое», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва готова на переговоры с Киевом по транзиту газа, если будет понимание кто, в каких объемах и на каких условиях его будет закупать, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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