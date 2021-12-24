Москва, , 12:34 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА оштрафован за нарушение правил обеспечения безопасности во время матча. Об этом 24 декабря сообщили в Савёловском районном суде Москвы.

ЦСКА

Отмечается, что клуб признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ («Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). Штраф составил 100 тыс. рублей.

Речь идёт о матче 16-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:2), который состоялся 28 ноября. Во время игры на трибунах стадиона выключились камеры видеонаблюдения, а после матча прошли массовые задержания болельщиков ЦСКА из-за поджигания файеров.

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