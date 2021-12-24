Кисловодск, Ставропольский край, , 12:33 — REGNUM В Кисловодске дети-сироты, воспитанники детских садов и дети из малоимущих семей получат подарки к Новому году от исполняющего обязанности главы Кисловодска Евгения Моисеева. В благотворительной новогодней акции также примет участие председатель городской думы Любовь Волошина. А учащимся начальной школы предоставит подарки, как ранее сообщалось, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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«Все воспитанники кисловодских детских садов, дети-сироты и дети из малоимущих семей получат подарки от исполняющего обязанности главы Кисловодска Евгения Моисеева. <…> Новогодние подарки и сладости от Евгения Моисеева и председателя городской Думы Любови Волошиной уже получили ученики школы-интерната №18 для слабовидящих детей и воспитанники детского сада №16», — сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Комментируя акцию, Евгений Моисеев заявил, что благодаря поддержке губернатора Владимирова, дети получат не только новогодние подарки, но и новые детские сады, школы, спортивные и развлекательные объекты.

Напомним, новогодние подарки от губернатора Ставрополья получат в этом году более 136 тысяч детей, обучающихся в начальных классах.