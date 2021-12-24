Чебоксары, 24 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вылечившихся от ковида практически сравнялось с количеством вновь заболевших. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По сведениям на 24 декабря, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 46 013 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 87. Это на пять случаев меньше, чем было зарегистрировано 22 декабря.

Вылечились в республике 40 177 человек, из них за последние сутки выздоровели 80 жителей. Доля вылечившихся составляет 87,32%.

Умерли в Чувашии ещё 18 пациентов с коронавирусом, всего скончался 3751 ковидный больной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на стратегической сессии минздрава республики было отмечено, что одной из главных задач является снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения. В связи с этим особое внимание будет уделено вопросам профилактики и своевременному диспансерному наблюдению, обеспечении лекарствами после перенесённого заболевания.