Москва, , 12:31 — REGNUM Киев готовится к силовому решению проблемы Донбасса вместо того, чтобы положить конец войне, заявила 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Захарова выразила глубокое сожаление, что НАТО полностью поддерживает нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии.

«Крестовый поход против собственного населения? Или что это? Они поставляют им не только отдельные виды вооружений и военной техники, но и направляют своих военных специалистов, чтобы уже наверняка», — сказала она на брифинге.

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Захарова подчеркнула, что обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. За прошедшие две недели ОБСЕ насчитала почти 7 000 нарушений режима прекращения огня, это в пять раз больше, чем в декабре 2020 года.

«О чем это говорит? Это означает, что примерно каждые три минуты в регионе происходит выстрел, взрыв, подвергаются опасности чьи-то жизни», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина способна очень быстро выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но для этого нужна политическая воля.

Полищук также заявил, что российские власти не отказываются контактировать с Украиной, только не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева.

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