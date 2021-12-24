Москва, 24 декабря 2021, 12:31 — REGNUM Киев готовится к силовому решению проблемы Донбасса вместо того, чтобы положить конец войне, заявила 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова выразила глубокое сожаление, что НАТО полностью поддерживает нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии.
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Захарова подчеркнула, что обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. За прошедшие две недели ОБСЕ насчитала почти 7 000 нарушений режима прекращения огня, это в пять раз больше, чем в декабре 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина способна очень быстро выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но для этого нужна политическая воля.
Полищук также заявил, что российские власти не отказываются контактировать с Украиной, только не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева.
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