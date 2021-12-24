Москва, , 12:30 — REGNUM В предновогоднюю неделю в столице России ожидается похолодание, однако 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года потеплеет, и температура воздух составит порядка — 10 °C, однако это прогноз еще будет уточняться. Об этом 24 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москва перед Новым годом Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Первый предварительный прогноз для Нового года в Москве получен. Синоптическая ситуация сложная, поэтому он еще будет корректироваться… 31 декабря начнется повышение температуры: ночью до −13… −17 градусов, днем до −9… −14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на 5−7 градусов. Ночью 1 января −9… −14 градусов, а дневные температуры −5… −10», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик отметил, что с 25 по 28 декабря в Москве ожидается дневная температура воздуха −5… −7 °C, ветер и заносы на дорогах, из-за чего высота сугробов повысится на несколько сантиметров. А с 29 декабря начнется похолодание.

«Двадцать восьмого ночью будет −13…−18 градусов, днем −10… −15 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Без осадков 29-го числа, но морозы усилятся ночью до — 23 градусов, а днем −10… −16 градусов», — добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 25 декабря, с приходом в столицу России циклона «Квинтинус» в городе ожидаются снегопады, метели и «барическая пила».