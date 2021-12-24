Москва, 24 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В предновогоднюю неделю в столице России ожидается похолодание, однако 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года потеплеет, и температура воздух составит порядка — 10 °C, однако это прогноз еще будет уточняться. Об этом 24 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Анна Алябьева ИА REGNUM Москва перед Новым годом

«Первый предварительный прогноз для Нового года в Москве получен. Синоптическая ситуация сложная, поэтому он еще будет корректироваться… 31 декабря начнется повышение температуры: ночью до −13… −17 градусов, днем до −9… −14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на 5−7 градусов. Ночью 1 января −9… −14 градусов, а дневные температуры −5… −10», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик отметил, что с 25 по 28 декабря в Москве ожидается дневная температура воздуха −5… −7 °C, ветер и заносы на дорогах, из-за чего высота сугробов повысится на несколько сантиметров. А с 29 декабря начнется похолодание.

«Двадцать восьмого ночью будет −13…−18 градусов, днем −10… −15 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Без осадков 29-го числа, но морозы усилятся ночью до — 23 градусов, а днем −10… −16 градусов», — добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 25 декабря, с приходом в столицу России циклона «Квинтинус» в городе ожидаются снегопады, метели и «барическая пила».