Лондон, , 12:29 — REGNUM Британская певица Дуа Липа и Анвар Хадид, младший брат Беллы и Джиджи Хадид, временно расстались. Об этом 24 декабря пишет BuzzFeed, ссылаясь на свой источник.

Дуа Липа Скриншот с YouTube

«Дуа и Анвар в настоящее время сделали перерыв в своих отношениях и проводят время отдельно», — рассказал инсайдер издания. «Они сейчас во всём разбираются», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что Дуа Липа и Анвар Хадид встречаются на протяжении двух лет. В декабре 2021 года в Сети появились слухи об их расставании.

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