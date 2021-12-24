Белгород, , 12:33 — REGNUM Для комплексного решения проблемы дефицита медицинских кадров в Белгородской области по целевому набору на обучение в вузах власти планируют в 2021 году набрать почти 500 студентов, заявил 24 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

Студенты Kremlin.ru

Глава региона провёл очередное совещание с главами муниципалитетов и главными врачами ЦРБ. Помимо привлечения специалистов из других регионов власти намерены кратно увеличить количество целевых мест в медвузах.

«В 2021 году поступило 247 целевиков, на следующий учебный год эта цифра должна быть увеличена в два раза. Перед главами сейчас стоит задача по привлечению будущих специалистов. Активную роль в этом процессе должны сыграть медицинские классы в школах. Только в этом году для муниципалитетов были приобретены 63 врачебных класса для общеобразовательных школ. Расширяя систему ранней профессиональной мотивации, мы выстраиваем наш фундамент для решения проблем с дефицитом медкадров. Помимо врачебных классов для занятий с ребятами будут привлекаться профессиональные медицинские работники. Только так мы можем заинтересовать молодое поколение», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM в регионе для врачей приобретут более 200 квартир.

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