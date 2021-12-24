Москва, 24 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В 2022 году не приходится ждать взрывного роста спроса на природный газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что в 2022 году цена газа останется на высоком уровне.

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«Я не думаю, что будет взрывной рост спроса на газ, потому что темпы восстановления экономики (не только европейской, но и китайской) не такие уж бурные, — сказал Колганов. — Они не столь велики, как ожидалось. И тут рассчитывать на резкий скачок цен, по-моему, не приходится. Что касается рисков обрушения цен, то они могут быть временными и связанными с внешними факторами. Например, с анонсированием широкомасштабных программ по развитию альтернативной энергетики. Это может временно понижать цены на рынке. Но я не думаю, что могут быть какие-то устойчивые факторы, которые будут работать на понижение цен на газ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, обоснованно ли выглядят надежды властей РФ на высокие цены на газ.