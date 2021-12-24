Москва, 24 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Если говорить о спросе развитых стран на нефть, уголь и природный газ, то последний находится в наиболее выигрышном положении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что в 2022 году стоимость газа останется высокой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«У властей РФ есть основания рассчитывать на то, что в 2022 году цены на газ будут высокими, — сказал Колганов. — Потому что восстановление экономики вообще поддерживает высокий спрос на топливо. В 2021 году росли спрос и на нефть, и на уголь, и на газ. Что касается спроса на последний, то он находится в предпочтительном положении. Европейские страны, которые являются основным потребителем нашего газа, помимо всего прочего, реализуют программы сокращения так называемого «углеродного следа». Поэтому газ для них является более предпочтительным топливом, чем, скажем, нефтепродукты или уголь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Новака, баланс спроса и предложения таков, что цена (на газ) достаточно высокая.