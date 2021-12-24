Геленджик, Краснодарский край, , 12:27 — REGNUM Строительство нового терминала аэропорта Геленджика завершено, об этом сообщили 24 декабря в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Положительное заключение о соответствии здания нового аэровокзального комплекса требованиям технических регламентов и проектной документации выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Новый терминал аэропорта возведен за 18 месяцев, что является исключительным фактом в российской практике для объектов с такой сложной архитектурой. Следующим этапом для нас является получение разрешения от Росавиации на ввод здания в эксплуатацию», — пояснил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

В настоящее время в новом здании ведется отладка оборудования, также проводится обучение и сертификация персонала.

Новый аэровокзальный комплекс оборудован 13 стойками регистрации, шестью выходами на посадку, есть две ленты выдачи багажа и стоянка на 430 машино-мест. Общий объем частных инвестиций в проект составил 6 млрд рублей.