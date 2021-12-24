Наблус, Палестина, , 12:31 — REGNUM В результате конфликта между палестинскими протестующими и израильской полицией пострадали 127 человек. Об этом сообщает информационное агентство Al-Quds со ссылкой на заявление палестинского Красного полумесяца.

Стена. Палестина

По информации журналистов агентства, конфликт произошёл в окрестностях деревни Бурка, расположенной между городами Наблус и Дженин на Западном берегу реки Иордан. Палестинцы выступают против строительства еврейского поселения Хомиш.

Агрессию против мирного населения осудил глава Палестины Махмуд Аббас. В официальном заявлении он возложил на израильские власти вину за продолжение «террористических атак».

По словам Аббаса, продолжение эскалации приведет регион к началу нового витка «насилия и напряженности, чего добиваются экстремистские круги в «Израиле».