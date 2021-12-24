Москва, 24 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В 2022 году может не произойти ожидаемого роста мирового спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Совершенно очевидно, что сейчас нарастают геополитические риски, связанные с достаточно жестким поведением группы наиболее развитых стран по отношению к России, — сказал Колганов. — Кроме того, есть риски того, что восстановление мировой экономики может быть не столь быстрым, как на это все надеются. И соответственно, ожидаемого повышения спроса может не произойти. Кроме того, нельзя исключать и того, что преодоление ограничений, связанных с пандемией, тоже будет идти не так быстро, как на это рассчитывают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, каким будет восстановительный рост российской экономики в 2022 году.