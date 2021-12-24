Москва, 24 декабря 2021, 12:24 — REGNUM Восстановительный рост российской экономики, который будет в 2022 году, едва ли окажется высоким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
«Некий восстановительный рост экономики РФ продолжится в 2022 году. Но он будет не впечатляющим. И на благополучии большинства жителей РФ он едва ли сильно скажется, — сказал Колганов. — Ситуация будет улучшаться за счет того, что будет отменяться целый ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, которые до сих пор действуют у нас в сфере услуг. И второй фактор — в связи с общей тенденцией к восстановлению мировой экономики будет поддерживаться относительно высокий спрос на топливно-сырьевые товары, которые составляют основную массу российского экспорта».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в России могут быть лишь не очень большие подвижки к улучшению экономической ситуации.
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