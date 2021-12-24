Красногорск, , 12:26 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь пошла вверх. Об этом свидетельствует опубликованная 24 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона было подтвержден 1270 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 311 случаев больше аналогичного показателя 23 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 959 человек, а днем ранее — у 1351 жителя Подмосковья.

Отметим, что всего 24 декабря в России было выявлено 24 703 новых случая заражения коронавирусом.

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