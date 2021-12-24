Москва, , 12:24 — REGNUM Лучшими телевизионными сериалами в уходящем 2021 году жители России назвали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (по 3%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ)

Кинематограф JanBaby

Лучшими кинолентами 2021 года российские граждане назвали старые фильмы и сериалы (7%), «Дюна» и «Небо» (по 2%).

СМИ года, по мнению опрошенных, стали «Первый канал» (9%), Канал «НТВ» (5%) и «Россия-1» (4%).

Опрос по телефону проведен в декабре 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Мксимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, в новогодние каникулы жители России в основном планируют пересмотреть художественные фильмы из классики советского кинематографа (21%).

Читайте подробнее: Жители РФ рассказали, какие фильмы будут смотреть в новогодние каникулы