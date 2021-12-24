Москва, , 12:24 — REGNUM В 2022 году в России могут быть лишь не очень большие подвижки к улучшению экономической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал итоги опроса ФОМ, который показал, что в 2022 году 28% жителей ждут улучшения ситуации, 22% — ухудшения, а 43% не надеются ни на какие перемены в экономике.

Рост экономики Peggy Marco

«Наиболее реалистичная оценка дана мнением всех трех категорий, — сказал Колганов. — Как некая равнодействующая, жители РФ ожидают незначительного улучшения ситуации в будущем году. То есть тех, кто ждет улучшения, несколько больше, чем тех, кто ждет ухудшения. А преобладающее большинство ничего не ждет. Из этого можно сделать вывод, что подвижки к лучшему могут быть, но не очень большие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 54% жителей РФ назвали средним своё материальное положение.

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