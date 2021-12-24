Тбилиси, , 12:23 — REGNUM Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, исследуя незаконные археологические раскопки нашли редчайшую медную монету, выпущенную при царе Давиде IV Строителе, правившем в XI — XII веках. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе СГБ.

Монета царя Давида IV Строителя и другие находки Ssg.gov.ge/

«Монета представляет собой важнейшую историческую ценность и является к памятнику культурного наследия. Рыночную стоимость монеты оценить невозможно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эксперты подтвердили подлинность монеты. Она является уликой в головном деле, но артефакт передадут в Национальный музей Грузии. Монету представят там на всеобщее обозрение.

Сообщается, что при расследовании были найдены другие археологические ценности: 12 печатей, колокольчик из бронзы, шесть пуговиц и несколько монет, из которых три датируются XIII веком. Эти находки также передадут в музей.

Стоит отметить, что Давид Строитель является одним из наиболее уважаемых в Грузии царей. С ним связывают период, названный «Золотой век Грузии». До этого в мире была найдена только одна монета, изготовленная при царе. Она хранится в Британском музее.