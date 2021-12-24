Абакан, 24 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё десять человек, в том числе ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По данным оперштаба, скончались пять женщин (58 лет, 61 год, 81 год, 87 лет, 88 лет), восьмилетняя девочка и четверо мужчин (70 лет, 78 лет, 79 лет, 80 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умер 1541 ковид-пациент, за весь период пандемии — 1908.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 114 носителей коронавируса, выздоровели 255 человек.