Кабул, 24 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Маршал Дустум, бывший первый вице-президент Афганистана, заявил, что история Даште-Лейли повторится.

Бойцы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно информационному агентству «Шафакна», источники, близкие к маршалу Абдул Рашиду Дустуму, лидеру Национального исламского движения Афганистана (НИДА), сообщили, что на встрече с генералами и командирами своей партии он заявил, что они выступят против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и повторят историю Даште-Лейли.

Согласно источнику, маршал Дустум пообещал своим командирам, что они выступят против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также пообещал, что история Даште-Лейли будет повторена.

Напомним, резня в Даште-Лейли произошла в декабре 2001 года, во время вторжения США в Афганистан, в пустыне Даште-Лайли в провинции Джаузджан на севере Афганистана, где силы НИДА убили, согласно некоторым данным, сотни пленных боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).