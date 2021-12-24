Чита, , 12:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 982 (+223 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Вместе с тем 82 927 пациентов (+413 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2116 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 129 находятся в тяжёлом состоянии (+5 за сутки), 37 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё семеро пациентов с COVID-19